РИАМО - 10 дек. Школьники Московской области в рамках проекта «Разделяй и умножай» собрали рекордную партию отработанных батареек для переработки — 20 тонн, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

В четверг партию отправили на перерабатывающий завод «Национальной экологической компании» в Ярославле.

«С начала развития новой системы по обращению отходами на территории Московской области реализуется комплексная программа экологического просвещения населения, в том числе и школьников. Как правило, дети быстро от теоретических знаний переходят к практике, и начинают разделять отходы не только у себя дома, но и в своих учебных заведениях», - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он подчеркнул, что жители региона активно участвуют в раздельном сборе, на сегодня уже более 2 миллионов отходов не были захоронены, а отправлены на вторичную переработку.

Батарейки относятся ко второму классу опасности. Их нельзя просто выбрасывать в контейнер, а затем на свалку. Каждая выброшенная таким образом батарейка способна отравить несколько квадратных метров земли и грунтовые воды высокотоксичными веществами.