РИАМО - 10 дек. В Электростали завершили комплексный капитальный ремонт 10 многоквартирных домов, который выполнялся в рамках проекта благоустройства пешеходной зоны «Дорога к Храму», говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В ноябре текущего года в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов завершены комплексные работы по капитальному ремонту 10 домов на сумму более 100 миллионов рублей. Проведены работы по ремонту фасадов с облицовкой цоколей натуральным камнем, проведено утепление чердачных помещений с заменой кровельного покрытия», – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Валерий Николов сказал, что основные трудности при производстве работ были связаны с совмещением графиков инженерно-коммуникационных работ подрядчиков по благоустройству, управляющей организации и рабочими. Строительные стандарты, а также сроки при проведении капремонта, включившего в себя огромный объем комплексных работ, были соблюдены.

Благодаря вовлеченности администрации округа перед храмом благоустроили площадь, установили новый фонтан и скамейки. Также еще до холодов было проведено озеленение территории, а работы по замене освещения и установке камер видеонаблюдения были произведены в рамках проекта «Безопасный регион».

Проект по благоустройству пешеходной зоны под названием «Дорога к храму», перед возводящимся храмом Вознесения Господня, был выбран жителями Электростали два года назад в середине марта.