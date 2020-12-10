РИАМО - 10 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел в Международный День прав человека рабочую встречу с председателем совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Мариной Юденич, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Сегодня президент провел очень содержательный разговор по теме прав человека. Подмосковье и по территории, и по населению – большая и сложная территория. Вы традиционно сопровождаете работу с общественностью, обсуждаете самые непростые вопросы, которые беспокоят людей», - сказал Воробьев, обращаясь к Юденич.

Она отметила, что в текущем году большая часть обращений была связана с пандемией новой коронавирусной инфекции. Сегодня жители Подмосковья часто задают вопрос о вакцинации от Covid-19, о плюсах и минусах прохождения этой процедуры, соблюдении принципа добровольности ее проведения.

Воробьев пояснил, что любая вакцинация является добровольной, принуждать к ней никто не будет.

«Опасения здесь напрасны. Но нужно понять следующее: вакцинация спасает огромное количество людей. Я разговаривал с врачами, учителями, знаю, что многие пока воздерживаются от прививки по разным причинам. Но желающие вакцинироваться есть. Мы видим, что иной раз лучше все-таки решиться на прививку, чем тяжело болеть», - сказал губернатор.

Кроме того, Юденич отметила, что в Подмосковье часто задают вопросы о наличии коек в медучреждениях. По словам губернатора, в регионе создали большой запас в 19 тысяч коек, весной их было 12 тысяч. Также открыли госпиталь в Раменском, подключены мощности других муниципалитетов.

«Резерв мы создаем, чтобы не останавливать плановую помощь», - отметил Воробьев.

Также в ходе беседы был поднят вопрос о закрытии мусорных полигонов. Юденич выразила надежду, что мусорный вопрос уже в скором времени останется в прошлом.

«Однако есть тревога – закрывая и заваривая ворота полигонов, мы не решаем проблему их дегазации и рекультивации. Людей это очень беспокоит», - отметила Юденич.

Воробьев пояснил, что до конца года будут закрыты все свалки в черте муниципалитетов. Сейчас в активной фазе рекультивации находятся девять полигонов.

«Еще на стольких же ведутся проектные работы, они предполагают дегазацию. Мы делаем это в рамках нацпроекта президента. В идеале все мусорные полигоны должны быть рекультивированы. Но сделать это сразу везде, к сожалению, не сможем. Поэтому мы пока взяли самые тревожные полигоны», - отметил Воробьев.

Также в ходе встречи стороны затронули вопросы предстоящих в следующем году выборов в Госдуму и Московскую областную думу.

«Я очень надеюсь на вашу работу, усилия по организации прозрачности выборов и в 2021 году. И видеонаблюдение, и наблюдатели, общественные представители - все это важно», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в последнее время система голосования стала удобнее. Можно проголосовать на дому, также дается больше времени. Все это позволяет вовлечь в выборный процесс больше людей.