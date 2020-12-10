РИАМО - 10 дек. На базе Коломенского аграрного колледжа состоялось торжественное открытие пяти учебных мастерских, оборудованных по стандартам WorldSkills, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

В новых мастерских будут обучать студентов пяти компетенциям: «Сити-фермерство», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Геномная инженерия», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Ветеринария».

«Была проделана большая работа: закуплено 587 единиц нового оборудования, создано 52 новых рабочих места для подготовки молодых специалистов. Общий объем финансирования проекта составил почти 70 миллионов рублей», - сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что создание современных мастерских позволит расширить перечень актуальных программ профессионального и дополнительного профессионального образования для студентов и взрослого населения, а также обеспечить все условия для подготовки участников профессиональных конкурсов и олимпиад.

«Благодаря новым мастерским ребята смогут проходить серьезную практическую подготовку и реализовывать все свои умения. Работа по реализации проекта планируется в тесном сотрудничестве с компаниями нашего региона», - добавила Каклюгина.

Мастерские по компетенциям WorldSkills создаются в Московской области в рамках проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».