РИАМО - 10 дек. Победителями третьего сезона кубка «Управляй!» стали 10 студентов из 5 вузов России, среди них — двое москвичей, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

Победители из Москвы - Владислав Запылихин из института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС и Анастасия Петряева из факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС.

«Суммарно во время финальных испытаний участники приняли более 10 тысяч управленческих решений. Победители представляют 5 вузов страны. Они получат не только памятные кубки и медали, но главное – сертификаты на обучение по программе развития управленческого потенциала. Ее проведет Президентская академия», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Он добавил, что финалисты получат 25 баллов при поступлении в РАНХиГС и возможность участия в студенческой лиге чемпионата Global Management Challenge.

«Также победители и финалисты кубка смогут получить в наставники финалистов и победителей конкурса управленцев «Лидеры России». В нашей программе «Наставничество» приняли участие уже 74 призера первого и второго сезонов кубка», - добавил Комиссаров.