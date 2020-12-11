РИАМО - 11 дек. Главную новогоднюю ель намерены доставить в Кремль в пятницу, ее установят на Соборной площади и украсят игрушками.

Среди всех деревьев была выбрана ель из Наро-Фоминского округа Московской области.

Дереву 96 лет, его высота – 25 метров, а диаметр ствола – 60 сантиметров, размах нижних веток – 10 метров.

Специалисты «Мосавтодора» уже подготовили путь, по которому ель вывезут для установки в центре столицы.

Вместо срубленной елки будет посажено много маленьких.​