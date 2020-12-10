РИАМО - 10 дек. Порядка 450 человек из группы риска уже прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в Одинцовском округе, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Ежедневно в группе риска находятся медики, сотрудники образовательных и муниципальных учреждений, полицейские, социальные и государственные работники, а также люди старше 65 лет.

«Вакцинация от коронавирусной инфекции проходит совершенно бесплатно и исключительно на добровольной основе. Всего в нашем муниципалитете расположено три пункта иммунизации. На прошлой неделе я проверил, как организована работа пунктов и как хранятся вакцины от коронавирусной инфекции. Никаких замечаний выявлено не было», – сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

В день введения препарата пациент должен проконсультироваться с врачом – необходим общий осмотр и измерение температуры тела. Также есть ряд противопоказаний для прививки: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременность и период грудного вскармливания, возраст младше 18 лет.

В случае острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострения хронических заболеваний вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

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Текстовая трансляция

10 ДЕКАБРЯ

- Столичные власти подумают о преференциях для привившихся от Covid-19. Предъявление сертификата о вакцинации против Covid-19 позволит работодателю лучше определять фронт необходимой работы.

- Льготный проезд в столице не будут восстанавливать на новогодние праздники. Ранее льготы были отменены в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

- Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице стабильной.

В Москве далеко не самая худшая ситуация по уровню заболеваемости, потому что количество выявленных больных совсем не означает, что это идентично количеству заболевших. В Москве создана мощная система лабораторных исследований, ПЦР-диагностики, поэтому количество выявленных больных достаточно высокое, просто значительно выше, чем в других регионах.

- Столичные власти не планируют новых ограничений в новогодние праздники. В Новый год никаких специальных массовых мероприятий в общественных местах устраивать не планируют.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Объем расходов на борьбу с Covid‑19 в Подмосковье увеличили на 2,9 млрд руб.

- Россияне, привитые вакциной от коронавируса «Спутник V», рассказали, что у некоторых выработались антитела, а у других произошла полная невыработка иммоноглобулинов.

- В Москве за последние сутки 1633 человека с подтвержденным коронавирусом отправили в больницу. На ИВЛ в медучреждениях города находится 493 пациента.

- За сутки в России зарегистрировали 27 927 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 351 больного. В Москве - 6 730.

- Для москвичей Появились новые способы записи на вакцинацию от Covid-19. Теперь это можно сделать не только на портале mos.ru, но и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.Инфо», инфоматах или по телефону.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 5820 пациентов. С начала пандемии число людей, вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 512 969.

- В столице среди 7,5 тысячи доноров с антителами к коронавирусной инфекции сдавали плазму два раза и более 972 москвича (около 13%). Плазму крови можно сдавать до 20 раз в год, если нет противопоказаний.



- В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом за сутки. С начала пандемии в столице умерло 9645 человек.