РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 дек. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе выездного совещания вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым осмотрел новую зону отдыха в микрорайоне Дзержинского рядом со строящимся Князь-Владимирским храмом - главным храмом Росгвардии и пообщался с подрядчиками, зону отдыха планируют назвать Владимирским парком, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В сквере установили девятиметровую стелу с барельефом, рассказывающим об истории Росгвардии. На территории проложили пешеходные дорожки, установили малые архитектурные формы, лавочки, детские и спортивные площадки, провели уличное освещение и озеленение.

«Осмотрев сквер можно сказать, что микрорайон Дзержинского – один из лучших в Балашихе. Здесь есть все, чтобы жить с комфортом, все необходимые условия – школа, ФОК, поликлиника, парк. Ну и конечно центр микрорайона – Князь-Владимирский храм – главный храм Росгвардии. Зона отдыха рядом с ним будет называться Владимирским парком. Здесь все достойно и с душой сделано», - сказал Брынцалов.

Он выразил уверенность, что это будет местом притяжения жителей: будут посещать службы в храме, отдыхать и заниматься спортом в новом парке.