РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 дек. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе рабочего визита вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым проинспектировал строительство школы в микрорайоне Первомайский на шоссе Энтузиастов, 38, завершить строительство объекта планируют до 25 декабря текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Всего на объекте задействовано более 400 рабочих. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы: на 98% готовы внутренние стены и перегородки (со штукатуркой); на 80% - внутренние двери и отделочные работы; на 95% выполнен монтаж лифтов; на 86% проведены сантехнические работы; на 83% благоустроена и озеленена территория; на 95% готово электроснабжение и освещение.

«Данная школа рассчитана на 1100 мест. Когда я был здесь в прошлый раз, то только заливался фундамент. А сегодня мы видим почти готовое здание, благоустроенную территорию - остались лишь небольшие штрихи. Будет комфортная и современная школа, с широкими коридорами, с библиотекой и большими залами для проведения праздничных мероприятий и спортивных соревнований», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что выделенные средства освоены подрядчиком почти полностью (около 800 миллионов рублей. Сдать объект планируют в конце текущего года. На сегодняшний день проблемных вопросов нет.

«Самое главное, что вопрос со второй сменой в центральной части Балашихи будет почти решен. Полностью закрыть вопрос получится с помощью еще ряда школ, которые сегодня строятся. Это один из основных ориентиров, заданных сегодня в Московской области в сфере образования», - заключил Брынцалов.