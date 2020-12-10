РИАМО - 10 дек. Депутаты Московской городской думы на заседании в четверг приняли бюджет города на 2021-2023 годы, сообщается на сайте столичного парламента.

Всего ко второму чтению законопроекта о бюджете было внесено 205 поправок. В окончательную версию документа внесли 15 поправок социальной направленности.

«Напомню, что и в первоначальном проекте бюджета социальные расходы имели первостепенное значение – их доля в структуре составляла более 56%. В случае принятия поддержанных редактором поправок социальная направленность бюджета усилится еще больше», – сказала в ходе заседания руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

Рассмотрение поправок к бюджету Москвы на 2021-2023 годы началось в Мосгордуме 9 декабря. Заседание продолжилось в четверг.

Расходы столицы в 2021 году составят 3,1 триллиона рублей, доходы – 2,6 триллиона рублей, дефицит – 510 миллиардов рублей.