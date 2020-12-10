РИАМО - 10 дек. В Московской области подвели итоги конкурсного отбора на субсидию на модернизацию производства для представителей малого и среднего бизнеса, такую поддержку получат более 90 объектов МСП, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

В рамках данной поддержки малые и средние предприниматели могут компенсировать затраты, связанные с приобретением оборудования в целях создания или развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

«Субсидия региональным организациям предполагает возврат до 50% затрат на приобретение оборудования, при этом максимальный объем финансовой поддержки - 10 миллионов рублей. Она предоставляется в рамках государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья», - говорится в сообщении.

Как отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, Мининвест региона оказывает помощь субъектам МСП. Ежегодно проходят конкурсные отборы и предоставляются различные финансовые меры поддержки: компенсация затрат социальных предпринимателей и предпринимателей в сфере спорта, субсидии на первый взнос платежа лизинга оборудования, на модернизацию производства.

«На этот конкурс мы получили более 480 заявок от подмосковных компаний. Субсидия на модернизацию очень востребована среди бизнесменов Московской области. По 163 заявкам принято положительное решение, из них получат финансирование 98 компаний (по итогам рейтингования). Объем финансовой поддержки от правительства региона составляет более 400,1 миллиона рублей», - добавила Зиновьева.

Действенность программы субсидирования подтверждается историями успеха подмосковных компаний. Так, в 2014-2019 годах ООО «Еврокосмед-Ступино» - производитель средств гигиены полости рта, в том числе под маркой Rocs, получало субсидию на компенсацию процентов, уплаченных по кредитам, модернизацию производства и лизинг оборудования.