РИАМО - 10 дек. Компенсационные автобусы на Киевском направлении Московской железной дороги введут в связи с проведением ремонтных работ по станции Крекшино 11 декабря с 22:45 до 09:45 12 декабря, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

По причине ремонтных работ из расписания были выведены некоторые вечерние и утренние электропоезда.

«Для удобства пассажиров будут запущены компенсационные автобусы», – говорится в сообщении.

Автобус Апрелевка – Киевский вокзал отправится в 07:45 и будет следовать с промежуточными остановками по требованию станция Крекшино, платформа Кокошкино, Деревня Зайцево, Лесной городок, 27 км на Минском шоссе (недалеко от станции Внуково), платформа Переделкино.

Автобус Нара – Киевский вокзал отправится в 08:40 и будет следовать с промежуточными остановками Бекасово-1, Кузнецовский свинокомплекс, поселок Рассудово, станция Селятино, деревня Алабино, улица Крылова, городское поселение Апрелевка, станция Апрелевка, а также с остановками по требованию станция Крекшино, платформа Кокошкино, Деревня Зайцево, Лесной городок, 27 км на Минском шоссе (неподалеку от станции Внуково), платформа Переделкино.

Автобус Лесной городок – Киевский вокзал отправится в 08:00 и будет следовать с промежуточными остановками по требованию 27 км на Минском шоссе (недалеко от станции Внуково), платформа Переделкино.

Автобус Внуково – Киевский вокзал отправится в 08:10 и будет следовать с промежуточной остановкой по требованию на станции платформа Переделкино.

Для того, чтобы воспользоваться компенсационным автобусом, необходимо показать проездной на пригородные поезда, которые действительны на маршруте. Фактическое отправление автобусов зависит от ситуации на Киевском шоссе и в населенных пунктах по маршруту движения. Ознакомиться с расписанием, а также стоимостью проезда можно на сайте компании, остановочных пунктах железнодорожных станциях, а также приложении «Расписание и билеты ЦППК», которое доступно в AppStore и Google Play.

Приобрести маски и перчатки, которые являются обязательными для проезда в общественном транспорте, можно у кассиров-контролеров во время поездки, а также в билетных кассах компании.