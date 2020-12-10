РИАМО - 10 дек. В ноябре 2020 года депутаты Мособлдумы провели около 150 мероприятий по волонтерской деятельности, а также приняли участие в 27 заседаниях муниципальных волонтерских штабов, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.
Также депутатами было проведено 77 мероприятий, которые касались материально-технической поддержки волонтерских штабов.
Он добавил, что депутаты посетили за месяц 47 семей, нуждавшихся в помощи. Они принесли людям медикаменты и продукты.
Брынцалов отметил, что волонтерство является главным приоритетом депутатов «Единая Россия», а также назвал проведение приемов – важным направлением работы.
«Многим нужна помощь, другим информация о правилах вакцинации – нужно всегда быть в доступе для людей», – сказал Брынцалов.
За ноябрь в ходе приемов депутаты приняли свыше тысячи граждан региона. Приемы проводились в дистанционном и личном формате в количестве 243 приема и 31 прием соотвественно.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии