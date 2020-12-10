РИАМО - 10 дек. В ноябре 2020 года депутаты Мособлдумы провели около 150 мероприятий по волонтерской деятельности, а также приняли участие в 27 заседаниях муниципальных волонтерских штабов, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Также депутатами было проведено 77 мероприятий, которые касались материально-технической поддержки волонтерских штабов.

«Речь идет о приобретении средств индивидуальной защиты для медиков и волонтеров, выделении средств на закупку продуктов и медикаментов, автотранспортном обеспечении», – сказал руководитель фракции «Единая Россия» в Мособлдуме, председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Он добавил, что депутаты посетили за месяц 47 семей, нуждавшихся в помощи. Они принесли людям медикаменты и продукты.

Брынцалов отметил, что волонтерство является главным приоритетом депутатов «Единая Россия», а также назвал проведение приемов – важным направлением работы.

«Многим нужна помощь, другим информация о правилах вакцинации – нужно всегда быть в доступе для людей», – сказал Брынцалов.

За ноябрь в ходе приемов депутаты приняли свыше тысячи граждан региона. Приемы проводились в дистанционном и личном формате в количестве 243 приема и 31 прием соотвественно.