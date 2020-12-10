РИАМО - 10 дек. Приезжающим в подмосковные дома отдыха на новогодние праздники необходимо иметь при себе результаты ПЦР-теста на коронавирус, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Добро пожаловать в Подмосковье, приезжайте, но опять, прежде чем вы приедете, мы попросим у вас тест ПЦР, потому что вы будете находиться на территории пансионата и, соответственно, будет фильтр по температуре и чтобы не было симптоматики. А если вы здоровы, то пожалуйста, отдыхайте, радуйтесь жизни», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Губернатор подчеркнул, что в регионе постараются избежать введения новых антиковидных ограничений.

«Мы постараемся избежать ограничений. Это главная задача. Про карантин я вообще не говорю – это самое страшное, что может быть. Это огромный урон бюджету семьи, экономике. Мы не хотим ограничений, но мы не хотим, чтобы люди оказывались на ИВЛ. Поэтому нужно беречь себя и заботиться об окружающих», - отметил Воробьев.

В Подмосковье зафиксировали 123 614 случаев заражения коронавирусом, умерли 2378 пациентов, вылечились 87 490 человек.

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Текстовая трансляция

10 ДЕКАБРЯ

- Столичные власти подумают о преференциях для привившихся от Covid-19. Предъявление сертификата о вакцинации против Covid-19 позволит работодателю лучше определять фронт необходимой работы.

- Льготный проезд в столице не будут восстанавливать на новогодние праздники. Ранее льготы были отменены в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

- Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице стабильной.

В Москве далеко не самая худшая ситуация по уровню заболеваемости, потому что количество выявленных больных совсем не означает, что это идентично количеству заболевших. В Москве создана мощная система лабораторных исследований, ПЦР-диагностики, поэтому количество выявленных больных достаточно высокое, просто значительно выше, чем в других регионах.

- Столичные власти не планируют новых ограничений в новогодние праздники. В Новый год никаких специальных массовых мероприятий в общественных местах устраивать не планируют.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Объем расходов на борьбу с Covid‑19 в Подмосковье увеличили на 2,9 млрд руб.

- Россияне, привитые вакциной от коронавируса «Спутник V», рассказали, что у некоторых выработались антитела, а у других произошла полная невыработка иммоноглобулинов.

- В Москве за последние сутки 1633 человека с подтвержденным коронавирусом отправили в больницу. На ИВЛ в медучреждениях города находится 493 пациента.

- За сутки в России зарегистрировали 27 927 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 351 больного. В Москве - 6 730.

- Для москвичей Появились новые способы записи на вакцинацию от Covid-19. Теперь это можно сделать не только на портале mos.ru, но и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.Инфо», инфоматах или по телефону.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 5820 пациентов. С начала пандемии число людей, вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 512 969.

- В столице среди 7,5 тысячи доноров с антителами к коронавирусной инфекции сдавали плазму два раза и более 972 москвича (около 13%). Плазму крови можно сдавать до 20 раз в год, если нет противопоказаний.



- В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом за сутки. С начала пандемии в столице умерло 9645 человек.