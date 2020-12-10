РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. Пожарные локализовали возгорание в здании лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России в подмосковном Красногорске, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.

Пожар в здании лаборатории ФМБА, расположенном в поселке Светлые горы, вспыхнул вечером в четверг. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось возгорание на первом этаже.

«В 20:47 - пожар локализован на 200 квадратных метрах», - говорится в сообщении.