РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. Никто не пострадал в результате пожара в здании лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России в подмосковном Красногорске, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось возгорание на первом этаже здания. Ликвидация пожара продолжается.

«Площадь пожара предварительно составляет 200 квадратных метров. Угрозы распространения на соседние строения нет, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

К тушению огня привлечены 63 человека и 18 единиц техники.