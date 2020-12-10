РИАМО - 10 дек. Кибердевушка Маргарита Грачева, которая ранее переехала из подмосковного Серпухова в Санкт-Петербург и вышла замуж, рассказала, что мешает ей взять фамилию нового мужа.

История Маргариты Грачевой прогремела на всю страну в декабре 2017 года. Тогда собственный муж отрубил ей кисти рук - одну спасли, а вторую руку заменил бионический протез. Сейчас девушка с двумя сыновьями живет в Петербурге и обрела счастье в новом браке. Пользователи Instagram спросили Маргариту, взяла ли она фамилию второго мужа.

«Нет, пока я все еще Грачева. Много юридических дел (дело по участковому, ЕСПЧ, раздел имущества - машины). Когда все суды закончатся, тогда поменяю фамилию», - ответила девушка.

Бывший муж Маршариты Дмитрий Грачев получил 14 лет колонии строгого режима. Мужчина неоднократно называл решение суда абсолютно неадекватным. В ходе расследования также вскрылся факт халатного отношения к работе со стороны участкового, к которому девушка обращалась с заявлением незадолго до трагедии.