РИАМО - 10 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в административном здании на востоке Москвы, площадь пожара составила более 10 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Сообщение о возгорании поступило вечером в четверг. Инцидент произошел по адресу: Самокатная улица, дом 2, строение 1.

«На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе расчеты ПСО №201, ПСО №202 и ПСО №211 ГКУ «ПСЦ», - говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали из здания трех человек. Один из эвакуированных был передан бригаде скорой помощи.

Пожар удалось потушить в кратчайшие сроки.