РИАМО - 10 дек. Специалисты Минэкологии Московской области подготовили список наиболее опасных инвазивных видов растений, которые нельзя использовать в программах благоустройства в Подмосковье, а также высаживать на частных территориях и около многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства региона.

Инвазивными называются виды, распространение которых угрожает биологическому разнообразию.

«Инвазия становится все более серьезной угрозой видовому разнообразию Подмосковья. Классический пример – борщевик Сосновского, которым заражено уже более 32 тысяч гектаров», - сказал отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что в регионе опасными темпами разрастаются все виды золотарника, который когда-то начали высаживать для производства лекарств, но корневая система данного растения выделяет токсичные вещества, отравляющие почву.

По его словам, многие жители Московской области высаживают инвазивные растения не только на свои участках у частных домов, но и вблизи многоквартирных домов, поскольку многие виды, например, люпин, красиво цветут.

«Обращаюсь к жителям области с просьбой остановить это небезопасное садоводство. Подчас самые красивые растения наиболее опасны для других видов», - подчеркнул Разин.

В «черный список» еще вошли клен ясенелистный, или американский, гигантский и канадский золотарники, рябинник рябинолистный, люпин многолистный и рейнутрия японская.

Данный перечень будет направлен в министерство благоустройства Подмосковья, где на сегодняшний день составляются рекомендации по благоустройству и озеленению в регионе.