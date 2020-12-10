РИАМО - 10 дек. В 2021 году в столице введут в эксплуатацию 14 объектов здравоохранения, также планируется начать возведение двух детско-взрослых поликлиник, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В следующем году в Москве планируется ввести 14 объектов здравоохранения. Среди знаковых объектов – вторая очередь крупнейшей больницы в Коммунарке. Здесь появятся инфекционный корпус, родильный дом и детская больница, а также амбулаторно-поликлинический корпус», - сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Кроме того, в следующем году в Москве планируют ввести в строй две подстанции скорой медпомощи и четыре новые поликлиники.

Загрутдинов добавил, что на 2021 год также запланировано начало возведения двух поликлиник. Так, планируется построить детско-взрослую поликлинику на территории ЗИЛа и детско-взрослую поликлинику в районе Богородское на востоке Москвы.