РИАМО - 10 дек. В Москве в 2021 году введут в эксплуатацию около 10 спортивных объектов общей площадью более 90 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Мы продолжаем строительство спортивных объектов в столице. По программе «Спорт Москвы» в 2021 году запланирован ввод в эксплуатацию порядка 10 объектов общей площадью более 90 тысяч квадратных метров», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Так, в городе достроят Международный центр самбо, центр бокса на территории «Лужников». Также продолжится развитие спортивного кластера на территории Воробьевых гор, где разместятся объекты зимних видов спорта, зимние развлечения и экстрим-парк.

Кроме этого, в 2021 году в Москве построят ФОК для Центра спорта и образования «Самбо-70» и ряд других спортивных объектов.