РИАМО - 10 дек. Каратист Валентин Жук из спортивной школы поселка Горки-10 подмосковного Одинцовского округа получил звание мастера спорта Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Жук – двукратный чемпион Европы по каратэ годзю-рю, а также победитель и призер всероссийских и международных соревнований.

«Валентин Жук стал вторым воспитанником спортивной школы в поселке Горки-10, кто получил в этом году звание мастера спорта России по каратэ. Двукратный чемпион Европы под руководством Игоря Лизункова в течение 15 лет становился неоднократным победителем и призером международных соревнований. Желаю Валентину не останавливаться на достигнутом и в следующий раз в такой же торжественной атмосфере получать уже звание мастера спорта международного класса», – сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Ранее звание мастера спорта вручили воспитаннику спортивной школы «Горки-10» Василию Серебрякову. Он также является чемпионом Европы по каратэ годзю-рю, победителем и призером соревнований различных категорий.