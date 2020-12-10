РИАМО - 10 дек. Сотрудники столичной 34 пожарно-спасательной части сняли с дерева в поселке Северный енота, который просидел на холоде почти два дня, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Зверька заметили местные жители, но своими силами снять енота с дерева на уровне третьего этажа у них не удалось. На помощь животному пришли спасатели с трехколенной лестницей.

«Животное просидело на дереве почти двое суток, сильно замерзло и было напугано, видимо, поэтому особого сопротивления и не оказывало. Мы попытались приблизиться к нему, но он находился достаточно далеко, поэтому было принято решение растянуть под деревом сетку и с помощью специального оборудования столкнуть животное вниз», - сказали спасатели.

С помощью палки животное удалось успешно спустить на землю. После спасения енот сбежал.