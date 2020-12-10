РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Жителям подмосковных Люберец в рамках онлайн-мероприятия 11 декабря расскажут о судьбе советского и российского актера Михаила Светина, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Центральная библиотека имени Сергея Есенина приглашает люберчан на онлайн-мероприятия 11 декабря. В 11:30 стартует информационная страница «Юбиляры декабря. Михаил Светин»», - говорится в сообщении.

В 12:10 пройдет обзор фотографий «Вокруг света. Великолепные сады мира. Сад Нонг Нуч», а в 13:00 - литературная страница «Книжная полка. Рейчел Холлис».

В 16:00 состоится мастер-класс по изобразительному искусству «Лес зимой».

Мероприятия пройдут по ссылкам: https://www.instagram.com/eseninka_lubertsy и https://vk.com/eseninka_lubertsy.