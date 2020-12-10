РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 дек. В Домодедове работы на съезде с трассы А-107 в сторону Москвы продлятся до 19 декабря, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

«Работы на съезде с трассы А-107 на М-4 «Дон» в сторону Москвы продолжатся до 19 декабря», - говорится в сообщении.

На трассу М-4 «Дон» в сторону Москвы можно также попасть через «клеверные» съезды М-4 «Дон», а также через населенные пункты Рябцево, Буняково и Востряково.