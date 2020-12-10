РИАМО - 10 дек. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области и Ассоциация проектировщиков региона 15 декабря проведут онлайн-семинар, говорится в сообщении пресс-службы комитета.
Мероприятие предназначено для повышения качества проектных решений объектов строительства на территории Подмосковья.
«Приглашаются ГАПы, архитекторы, ГИПы и другие специалисты», - говорится в сообщении.
Семинар пройдет на платформе Zoom с 10:00 до 12:30.
Для участия необходимо зарегистрироваться.
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