РИАМО - 10 дек. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области и Ассоциация проектировщиков региона 15 декабря проведут онлайн-семинар, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Мероприятие предназначено для повышения качества проектных решений объектов строительства на территории Подмосковья.

«Приглашаются ГАПы, архитекторы, ГИПы и другие специалисты», - говорится в сообщении.

Семинар пройдет на платформе Zoom с 10:00 до 12:30.

Для участия необходимо зарегистрироваться.