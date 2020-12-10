РИАМО - 10 дек. На территории Боткинской больницы построят новый скоропомощный комплекс, его введут в эксплуатацию в 2022 году, в нем будут размещены малая операционная, реанимация на 12 коек, диагностическое отделение, а также блоки лучевой диагностики и экстренный операционный, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Комплекс с вертолетной площадкой включит в себя два технических и пять функциональных этажей.

«Скоропомощный стационарный комплекс с вертолетной площадкой введут в эксплуатацию на территории клинической больницы имени С. П. Боткина в Москве в 2022 году. Застройщиком выступает наша подведомственная организация АНО «РСИ». В настоящее время мы уже приступили к монолитным работам, построили новую кислородную станцию, продолжается вынос инженерных коммуникаций», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что комплекс оснастят современным оборудованием. Он войдет в число шести новых комплексов, которые проектируются по новой концепции оказания неотложной медпомощи.

Из приемного отделения пациентов будут разделять по функциональным зонам, где красная отводится тяжелобольным, желтая предназначается для пациентов средней тяжести, а зеленая – для основных.

Пациенты будут доставляться посредством машин и вертолетов. Для автомобилей организуют въездной отапливаемый тамбур, куда сможет заезжать одновременно четыре машины. Для вертолетов же будет оборудована посадочная площадка, которая разместится на крыше комплекса.

Отапливаемый переход в кардио-терапевтический корпус предусмотрен проектом для удобства врачей и пациентов. Это позволит перемещаться между корпусами без выхода на улицы. Также решение поможет связать больничные корпуса в единую больничную сеть.

«Строительство медицинских объектов является приоритетным направлением правительства Москвы. Мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным поставлена задача – взять на особый контроль их строительство и по возможности ускорить сроки ввода. После завершения строительства данного комплекса в городе появится еще один оснащенный современным оборудованием новый медицинский объект», – отметил Загрутдинов.