РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. Возгорание произошло вечером в четверг в нежилом здании в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

10 декабря 2020 года в 18:17 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Красногорск, Светлые горы, владение 1.

«Привлекаемые силы и средства: 12 единиц техники, 36 человек», - говорится в сообщении.

По указанному адресу располагается Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУН НЦБМТ ФМБА России).