РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 дек. В городском округе Мытищи разыскивают 32-летнего мужчину, пропавшего три дня назад, сообщается на странице «Поисковый отряд «ЛизаАлерт»» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Шамрин Иван Валерьевич 1988 года рождения. С 7 декабря 2020 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 176 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные, глаза карие. Одежда: черный пуховик, синий свитер в тонкую разноцветную полоску, темно-синие джинсы, черные ботинки на оранжевой подошве, серая вязаная шапка», - говорится в сообщении.

Любую информацию можно сообщить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112, а также инфоргу 8(925)311-18-80 (Мария Лебедь).