РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 дек. Театральный коллектив «На стульях» из подмосковных Котельников стал лауреатом Всероссийского конкурса «Снеж.com», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Театр народного творчества «На стульях» стал Лауреатом Первого Всероссийского театрального фестиваля Новогодних и Рождественских спектаклей, театрализованных и игровых программ «Снеж.com». Новогодний спектакль по пьесе Юрия Боганова «Дед Мороз и волшебное зеркало» вошел в топ-16 лучших произведений и получил диплом лауреата конкурса» - говорится в сообщении.

Отдельно члены жюри отметили запоминающиеся образы героев спектакля, превращение Лешего в Снегурочку и органично поставленный сценарий произведения.