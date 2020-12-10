РИАМО - 10 дек. Для профилактики снежной болезни россиянам следует использовать зимой солнцезащитные очки так же часто, как и летом, сообщила доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, врач-офтальмолог Ирина Лещенко.

Она отметила, что солнечные очки помогают не допустить поражения глаз ультрафиолетовыми лучами, которые отражаются от снега или льда.

«Если очень много снега, то идет очень сильное отражение света. Глазам действительно бывает больно. Есть даже заболевание – снежная болезнь. Это ожог роговицы глаз. Им страдают люди на Крайнем Севере и полярники. Это больше касается не коренных жителей, потому что у них глаза адаптированы к таким условиям, а тех, кто приезжает в экспедиции», – сказала Лещенко в эфире радио Sputnik.

Снежная болезнь – это экстремальное проявление поражения глаз ультрафиолетовыми лучами, но есть и менее ярко выраженные проблемы, с которыми может столкнуться любой человек.

«Яркое солнце ухудшает качество жизни, доставляет дискомфорт, приходится постоянно щуриться и жмуриться. Для женщин это может иметь не очень хорошие последствия. Они могут получить морщины у глаз, если будут много щуриться из-за солнца», – добавила Лещенко.