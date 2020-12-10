РИАМО - 10 дек. В столице во время новогодних праздников работу в усиленном режиме будут продолжать как коммунальные, так и медицинские службы, также работу не оставят волонтеры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В выходные люди тоже болеют, им нужна медицинско-поликлиническая помощь, поэтому поликлиники будут в более усиленном режиме работать, чем в предыдущие годы. Социальные службы, волонтеры будут работать в праздничные дни для того, чтобы обеспечить лекарствами, продовольствием людей, которые находятся на самоизоляции в домашнем режиме», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что все городские коммунальные службы также будут работать в усиленном режиме.​

В новогоднюю ночь будет работать также Московский метрополитен и МЦК.