РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В Подольске за минувшие сутки выявили 41 новый случай коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 6 155 случаев Covid-19, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

В Подмосковье за сутки выявили 1 351 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

«В городском округе Подольск за сутки выявили 41 случай заболевания. Всего в округе зафиксировали 6 155 заболевших», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 123 614 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 378 человек. Выздоровели и выписались 87 490 человек.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.