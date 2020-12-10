РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. В подмосковном Красногорске третий день разыскивают 14-летнего Георгия Майорова, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Майоров Георгий Владимирович, 14 лет, Красногорск. 8 декабря 2020 года ушел из больницы и не вернулся», - говорится в сообщении.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза синие.

Был одет в черную толстовку, черные узкие брюки с серыми полосками, черные кроссовки со светоотражающими полосками.

О местонахождении подростка можно сообщить на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.