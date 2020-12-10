РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. Свыше 8,2 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в подмосковном Красногорске с начала пандемии, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

«1351 случай заболевания коронавирусом выявлен в Подмосковье за сутки. Выявленные случаи по городским округам за минувшие сутки: Красногорск - 8281 (плюс 217)», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 123 614 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 378 человек. Выздоровели и выписались 87 490 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.