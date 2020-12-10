РИАМО - 10 дек. Доследственная проверка проводится в Москве по факту смерти двух человек в результате пожара в квартире на улице Кулакова, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«После тушения пожара были обнаружены тела мужчины 1957 года рождения и женщины 1964 года рождения, проживающих в квартире. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», - сказала Иванова.

По ее словам, следователи работают на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.