РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 дек. В Домодедове за сутки выявили еще 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 3720 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1351 случай заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 123 614 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 378 человек. Выздоровели и выписались 87 490 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: <...> Домодедово 3720 - (+30)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.