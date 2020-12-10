РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. В Московском областном центре охраны материнства и детства Люберец заработал новый Telegram-канал, в его чате можно обсудить вопросы, связанные с ведением беременности и родами, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Создан новостной Telegram-канал, в котором специалисты Люберецкого родильного дома будут информировать женщин по вопросам ведения беременности и родов. Канал в свободном доступе. Подписывайтесь на него по ссылке: https://t.me/mocomd. В чате на ваши вопросы будут отвечать специалисты Люберецкого родильного дома», - говорится в сообщении.

Общение в чате, в том числе, будет строиться в индивидуальном порядке: ответ на личное обращение увидит только его автор.