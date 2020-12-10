РИАМО - 10 дек. У москвичей, привившихся от коронавирусной инфекции, могут появиться преференции, над этим вопросом подумают городские власти, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Что касается каких-то специальных преференций для тех, кто привился, пока нет. Но, конечно, давайте думать над этим вопросом», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что предъявление сертификата о вакцинации против Covid-19 позволит работодателю лучше определять фронт необходимой работы.

«Когда вы придете к своему работодателю и покажете сертификат, что вы привились и безопасны для окружающих, <...> наверное, работодатель будет учитывать это при определении фронта работы, которой вы занимаетесь», - добавил мэр.​

Ранее в Москве стартовала масштабная вакцинация от Covid-19. На сегодняшний день на прививку записались уже порядка 20 тысяч москвичей.

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Текстовая трансляция

10 ДЕКАБРЯ

- Столичные власти подумают о преференциях для привившихся от Covid-19. Предъявление сертификата о вакцинации против Covid-19 позволит работодателю лучше определять фронт необходимой работы.

- Льготный проезд в столице не будут восстанавливать на новогодние праздники. Ранее льготы были отменены в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

- Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице стабильной.

В Москве далеко не самая худшая ситуация по уровню заболеваемости, потому что количество выявленных больных совсем не означает, что это идентично количеству заболевших. В Москве создана мощная система лабораторных исследований, ПЦР-диагностики, поэтому количество выявленных больных достаточно высокое, просто значительно выше, чем в других регионах.

- Столичные власти не планируют новых ограничений в новогодние праздники. В Новый год никаких специальных массовых мероприятий в общественных местах устраивать не планируют.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Объем расходов на борьбу с Covid‑19 в Подмосковье увеличили на 2,9 млрд руб.

- Россияне, привитые вакциной от коронавируса «Спутник V», рассказали, что у некоторых выработались антитела, а у других произошла полная невыработка иммоноглобулинов.

- В Москве за последние сутки 1633 человека с подтвержденным коронавирусом отправили в больницу. На ИВЛ в медучреждениях города находится 493 пациента.

- За сутки в России зарегистрировали 27 927 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 351 больного. В Москве - 6 730.

- Для москвичей Появились новые способы записи на вакцинацию от Covid-19. Теперь это можно сделать не только на портале mos.ru, но и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.Инфо», инфоматах или по телефону.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 5820 пациентов. С начала пандемии число людей, вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 512 969.

- В столице среди 7,5 тысячи доноров с антителами к коронавирусной инфекции сдавали плазму два раза и более 972 москвича (около 13%). Плазму крови можно сдавать до 20 раз в год, если нет противопоказаний.



- В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом за сутки. С начала пандемии в столице умерло 9645 человек.