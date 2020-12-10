РИАМО - 10 дек. С начала кампании по вакцинации от коронавируса в Подмосковье прививку сделали более 6,5 тысяч человек, половина из которых медработники, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход вакцинации от коронавируса в Подольске. Один из прививочных пунктов открыт в поликлинике микрорайона Кузнечики. Всего с начала вакцинации в Подольске прививку от Covid-19 сделали 365 человек.

«Я очень надеюсь, что сейчас вакцину начнем получать более активно. Мы развернули более 90 пунктов вакцинации в Подмосковье. Работаем над тем, чтобы еще не переболевшие, особенно врачи, были защищены», - сказал Воробьев.

В первую очередь прививки делают медикам, педагогам и сотрудникам МФЦ, а также всем желающим из группы риска. Заведующая детсадом №32 «Светлячок» Марина Родина отметила, что прививка при ее профессии обязательна.

«Мы работаем с большим количеством детей. О вакцинации узнали из СМИ. Видели, что губернатор Андрей Юрьевич Воробьев сам сделал прививку. Я, как руководитель, считаю, что тоже должна показать пример своим сотрудникам. Безопасность, ответственность за жизнь и здоровье окружающих меня людей - это первостепенная задача», - сказала Родина.

Подольск включился в борьбу с пандемией в феврале. Более 200 медиков Подольской ГКБ и Климовской горбольницы №2 лечат пациентов с коронавирусом, за время пандемии они спасли свыше 2 тысяч человек. Губернатор вручил отличившимся врачам госнаграды - орден Пирогова.

«Уже стало доброй традицией награждать врачей, которые в уходящем году испытали на себе самые главные вызовы. Мне кажется, нет человека, который бы не обращался в 2020 году по тому или иному поводу к врачу. Наш президент учредил этот орден для тех, кто добросовестно и профессионально делает свою работу. Мы награждаем тех, кто спасает людей, в критической ситуации весной и сейчас не оставил профессию, а продолжает трудиться. Я от всех жителей хочу вас поблагодарить», - сказал Воробьев.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, орденом Пирогова награждены главный врач Подольской городской клинической больницы Вардан Геворкян, заведующий отделением, врач-хирург операционного блока Петр Мериакри.

«Я горжусь своим коллективом. Почти 200 коек у нас было открыто, когда мы стали бороться с инфекцией. Работа только начиналась, было крайне тяжело. В октябре открыли вторую базу для лечения больных коронавирусом еще на 200 коек. У нас есть необходимое оборудование, лекарственные препараты. Продолжаем оказывать помощь пациентам, работаем уже в более спокойном режиме», - сказал Геворкян.

Орденом Пирогова также награждены сотрудники Климовской городской больницы №2: главный врач медицинского учреждения Иоланта Буравцова, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Ирина Кучинская, заместитель главного врача по медицинской части Татьяна Солдаткина, врач-анестезиолог-реаниматолог Евгений Черевань.

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Текстовая трансляция

10 ДЕКАБРЯ

- Столичные власти подумают о преференциях для привившихся от Covid-19. Предъявление сертификата о вакцинации против Covid-19 позволит работодателю лучше определять фронт необходимой работы.

- Льготный проезд в столице не будут восстанавливать на новогодние праздники. Ранее льготы были отменены в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

- Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице стабильной.

В Москве далеко не самая худшая ситуация по уровню заболеваемости, потому что количество выявленных больных совсем не означает, что это идентично количеству заболевших. В Москве создана мощная система лабораторных исследований, ПЦР-диагностики, поэтому количество выявленных больных достаточно высокое, просто значительно выше, чем в других регионах.

- Столичные власти не планируют новых ограничений в новогодние праздники. В Новый год никаких специальных массовых мероприятий в общественных местах устраивать не планируют.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Объем расходов на борьбу с Covid‑19 в Подмосковье увеличили на 2,9 млрд руб.

- Россияне, привитые вакциной от коронавируса «Спутник V», рассказали, что у некоторых выработались антитела, а у других произошла полная невыработка иммоноглобулинов.

- В Москве за последние сутки 1633 человека с подтвержденным коронавирусом отправили в больницу. На ИВЛ в медучреждениях города находится 493 пациента.

- За сутки в России зарегистрировали 27 927 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 351 больного. В Москве - 6 730.

- Для москвичей Появились новые способы записи на вакцинацию от Covid-19. Теперь это можно сделать не только на портале mos.ru, но и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.Инфо», инфоматах или по телефону.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 5820 пациентов. С начала пандемии число людей, вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 512 969.

- В столице среди 7,5 тысячи доноров с антителами к коронавирусной инфекции сдавали плазму два раза и более 972 москвича (около 13%). Плазму крови можно сдавать до 20 раз в год, если нет противопоказаний.



- В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом за сутки. С начала пандемии в столице умерло 9645 человек.