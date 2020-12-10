РИАМО - 10 дек. В столице в новогоднюю ночь метрополитен и МЦК не будут ограничены в работе, транспорт будет работать всю ночь, чтобы не допустить столпотворения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Транспорт будет работать всю новогоднюю ночь. Я имею в виду, в первую очередь, метро и МЦК. Мы не хотим, чтобы передвижение по городу сконцентрировалось в какие-то предновогодние часы, хотим, чтобы оно было более разряженное и плавное по всему периоду новогодних праздников», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в новогодние праздники также будут работать все социальные и городски службы.

«Так оно было всегда. Праздники – это для горожан, для городских служб – это работа. Так оно будет и в этот раз», - добавил мэр. ​