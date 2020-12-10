РИАМО - 10 дек. Законопроект по созданию реестра производителей пива в стране будет внесен в Госдуму РФ на следующей неделе, создание реестра позволит убрать с рынка псевдопивные компании, передает Федеральное агентство новостей.

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности высказала замечания по законопроекту и попросила исключить из него обязанность организаций осуществлять декларирование объема розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре (грушевый сидр), медовухи с 1 января 2021 года.

«Законопроект разработал депутат Госдумы от Республики Татарстан Ильдар Гильмутдинов, который предложил сформировать специальный реестр производителей пива. Парламентарий сообщил ФАН, что внесет законопроект в нижнюю палату на следующей неделе, а поправки правительства будут включены в него ко второму чтению», - говорится в сообщении.

Правительственная комиссия также отметила отсутствие порядка и сроков выездных проверок в случае подачи заявления о внесении изменения в реестр. Как стало известно ФАН, в целом кабмин поддержал законопроект.

«Законопроект предлагает конкретные меры, которые убрали бы с рынка псевдопивные компании. Задача номер один — навести порядок в отрасли. На рынке должны остаться честно работающие пивные компании», — сказал Гильмутдинов.

Проект документа предполагает снижение порога допустимой максимальной производственной мощности основного технологического оборудования пивоварен с 300 тысяч до 100 тысяч декалитров.