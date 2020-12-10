РИАМО - 10 дек. Девятибалльные пробки образовались на столичных дорогах в четверг вечером, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Практически полностью стоит Садовое кольцо, сложная дорожная ситуация на Третьем транспортном кольце. Также заторы образовались на северо-западе, юго-западе, юго-востоке МКАД.

Сильно затруднено движение на центральных улицах столицы.

К 20:00 плотность движения снизится до шести баллов, а к 21:00 — до четырех баллов.