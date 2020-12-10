РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. Уроженца одной из республик ближнего зарубежья задержали в подмосковном Красногорске за кражу мобильного телефона стоимостью 10 тысяч рублей, говорится в сообщении УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от местного жителя о том, что в магазине на Красногорском бульваре неизвестный с прилавка кассовой зоны похитил мобильный телефон. Сумма материального ущерба составила 10 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 31-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья», - говорится в сообщении.

По данному факту следователь следственного управления УМВД возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.