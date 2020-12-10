РИАМО - 10 дек. Два человека погибли на пожаре в квартире, расположенной в доме на улице Кулакова в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17:43.

«По прибытии пожарных происходило возгорание в одной из квартир на десятом этаже 12-этажного дома», - говорится в сообщении.

В 18:14 открытое горение ликвидировано, в 18:17 пожар был потушен.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров.