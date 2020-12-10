РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 дек. Ученик Мытищинской школы музыкального воспитания занял третье место на муниципальном этапе Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество», сообщила директор МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Мытищинская школа музыкального воспитания» Надежда Чиркова.

Всероссийский конкурс проводится министерством просвещения Российской Федерации и ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения».

«Воспитанник Мытищинской школы музыкального воспитания, ученик 6 класса, Константин Бондарев занял третье место на муниципальном этапе Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» в средней возрастной группе. Поздравляем Константина и учителя биологии Коледу Елену Владимировну с прекрасным результатом и желаем не останавливаться на достигнутом, стремиться, развиваться и познавать все большее», - написала Чиркова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что конкурс проходит по 11 номинациям, в рамках которых участники изучают историю малой родины, ее культурное и природное наследие, родословную своей семьи.