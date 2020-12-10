РИАМО - 10 дек. Горнолыжные курорты начали работу на территории подмосковного Дмитровского округа, здесь ждут всех поклонников активного образа жизни, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«На подмосковных Альпах - именно так называют горнолыжные курорты Дмитровского округа - ждут не только опытных спортсменов, но и тех, кто только собирается освоить горные лыжи или сноуборд», - говорится в сообщении.

При этом отдыхающим напомнили о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Информацию о доступных для катания трассах и режиме работы курортов можно найти на их официальных сайтах.

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