РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 дек. Жители подмосковных Котельников до 24 декабря могут принять участие в благотворительной акции и передать подарки детям-инвалидам, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В преддверии Нового года торговый центр «МЕГА Белая Дача» совместно с администрацией городского округа Котельники запустил акцию «Добрая Елка» для подопечных отделения фонда Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий». Подопечными фонда являются дети с врожденными и приобретенными заболеваниями, а также дети с ограниченными возможностями. Они нуждаются в помощи специалистов и социально-психологической поддержке», - говорится в сообщении.

Чтобы порадовать детей в Новый год, нужно принести подарки на стойку информации во втором здании ТЦ до 24 декабря. Примеры подарков: мягкая игрушка, сладости, чай, теплые носки, развивающие игры и другие.