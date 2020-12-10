РИАМО - 10 дек. В Москве стартовала массовая вакцинация от коронавируса, на сегодняшний день на прививку записались порядка 20 тысяч горожан, передает ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что ситуация с Covid-19 в Москве остается относительно стабильной, но при этом она тяжелая и держит в напряжении медицинскую систему города. Несмотря на это, столица справляется с пандемией.

«Мы первые сделали открытую электронную систему записи (на вакцинацию от Covid-19 - ред.) для групп риска. За этот период времени записалось около 20 тысяч человек и больше 6 тысяч привилось», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

В ближайшие дни в Москве примут решение о расширении охвата вакцинацией от коронавируса. Оно будет зависеть от того, какой объем вакцины город получит в следующей партии.

Жители столицы могут записаться на вакцинацию на порталах emias.info и mos.ru, а также через информационные киоски в поликлиниках или по телефону. Пока проводится вакцинация лиц из основных групп риска, которые контактируют с большим количеством людей в рамках своей работы.​

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Текстовая трансляция

10 ДЕКАБРЯ

- Льготный проезд в столице не будут восстанавливать на новогодние праздники. Ранее льготы были отменены в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

- Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице стабильной.

В Москве далеко не самая худшая ситуация по уровню заболеваемости, потому что количество выявленных больных совсем не означает, что это идентично количеству заболевших. В Москве создана мощная система лабораторных исследований, ПЦР-диагностики, поэтому количество выявленных больных достаточно высокое, просто значительно выше, чем в других регионах.

- Столичные власти не планируют новых ограничений в новогодние праздники. В Новый год никаких специальных массовых мероприятий в общественных местах устраивать не планируют.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Объем расходов на борьбу с Covid‑19 в Подмосковье увеличили на 2,9 млрд руб.

- Россияне, привитые вакциной от коронавируса «Спутник V», рассказали, что у некоторых выработались антитела, а у других произошла полная невыработка иммоноглобулинов.

- В Москве за последние сутки 1633 человека с подтвержденным коронавирусом отправили в больницу. На ИВЛ в медучреждениях города находится 493 пациента.

- За сутки в России зарегистрировали 27 927 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 351 больного. В Москве - 6 730.

- Для москвичей Появились новые способы записи на вакцинацию от Covid-19. Теперь это можно сделать не только на портале mos.ru, но и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.Инфо», инфоматах или по телефону.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 5820 пациентов. С начала пандемии число людей, вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 512 969.

- В столице среди 7,5 тысячи доноров с антителами к коронавирусной инфекции сдавали плазму два раза и более 972 москвича (около 13%). Плазму крови можно сдавать до 20 раз в год, если нет противопоказаний.



- В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом за сутки. С начала пандемии в столице умерло 9645 человек.