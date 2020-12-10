РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. Жители подмосковного Красногорска могут стать добровольными помощниками медицинских работников, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Красногорский штаб волонтеров объявляет набор добровольцев для помощи врачам в борьбе с коронавирусом. Сейчас справиться врачам с повышенной нагрузкой помогают более 40 студентов медицинского училища и активистов красногорского штаба волонтеров», - говорится в сообщении.

После учебы ребята приходят в регистратуры больниц и поликлиник, ведут журналы учета, осуществляют подборку карт в регистратурах, маркируют пробирки и заносят данные в базу ПЦР-тестов на коронавирус, доставляют рецептурные препараты и многое другое.

«Вступить в ряды добровольцев можно по телефону: 8(925)499-41-00», - заключается в материале.